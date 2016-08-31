吉爾吉斯中國使館驚爆 自殺攻擊 1死3傷

2016-08-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕位於吉爾吉斯首都比斯凱克（Bishkek）的中國大使館，三十日遭自殺炸彈客攻擊，除炸彈客喪生外，另造成三名使館職員受傷。吉國政府將本案認定為恐怖攻擊，中國外交部要求吉國迅速徹查真相、嚴懲兇手。目前尚無人出面承擔責任，但專家懷疑可能是包括維吾爾人在內的激進伊斯蘭份子犯案，目標是破壞兩國在「一帶一路」上的合作關係。

炸彈客駕車衝撞 當場喪命

本案發生在當地時間三十日上午十時，炸彈客駕駛一輛廂型車衝過使館大門，在使館區中心接近大使官邸處引爆炸彈。警方評估爆炸威力相當於十公斤黃色炸藥（TNT），數塊據信為炸彈客的屍塊，被炸飛數百公尺遠。現場畫面可見使館區內散佈玻璃、金屬碎片和石塊，建物玻璃窗被震破，石灰牆上有被碎片擊中留下的凹痕。也有當地居民描述住家窗戶被震破。

吉國總統稱恐攻 下令徹查

中國大使館及鄰近的美國大使館均疏散使館內人員，警方封鎖該市一條主要公路、攔檢往來車輛。吉國內政部表示，三名傷者包括兩名十七歲園丁和一名身分尚待確認婦人，均為吉爾吉斯人。中國新華社則說，另有兩名警衛受傷。

目前尚無人出面為這起攻擊案負責，吉國政府也未提供攻擊者身分或可能動機。吉國總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）下令徹查，升高反恐措施。對此，中國外交部發言人華春瑩三十日在例行記者會上僅稱是「極端暴力行徑」，但之後外交部官網又對這起「嚴重恐怖攻擊事件」表示強烈譴責，要求吉國儘快公佈調查結果。

中國中央電視台在初步報導中，並未明確指出大使館遇襲，遭網友批評被欺負還不敢光明正大說，直指「肯定是東突這些分裂恐怖份子了」。

穆斯林人口佔八成的吉爾吉斯與中國新疆接壤，除政治不穩定和經濟問題外，也飽受伊斯蘭極端主義困擾。當局相信，該國已有五百人加入極端組織「伊斯蘭國」（IS），當地也不時傳出維吾爾族武裝份子活動。另外，據稱在新疆培養勢力的跨國伊斯蘭組織「伊斯蘭解放黨」（Hizb ut-Tahrir）二○○四年遭查禁前，估計在吉國有三千名成員。

香港珠海學院恐怖主義專家侍建宇指出，不無可能是自戰場回歸的維吾爾族武裝力量，與中亞當地的維吾爾民族主義份子合流。在敘利亞戰場上，號稱「突厥伊斯蘭黨」的維吾爾族武裝力量原本微不足道，現在卻可能成為中亞地區的領銜勢力，取代原來主導的「烏茲別克伊斯蘭運動」組織。若此為真，在俄羅斯不反對的情況下，中國軍力可能以反恐為名，正式進入中亞地區。