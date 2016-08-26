港中學生推獨立 大學生響應
〔編譯管淑平／綜合報導〕以推動香港獨立為宗旨的香港本土組織「學生動源」，在校園成立「本土關注組」宣揚港獨理念的做法，除獲得十多所中學學生響應，香港專業教育學院（IVE）柴灣分校學生也成立校內的本土關注組，是首度有大專院校加入。另一方面，獨派政黨「香港民族黨」也將協助在中學校園內宣傳獨立。
香港民族黨十三日發起「中學政治啟蒙計畫」，批評香港特區政府透過教育散播大中華愛國主義思想，在中、小學推行以普通話教授中文科、書寫「殘體字」（中國簡體字）、禁止學生日常使用廣東話等「文化清洗」策略，意圖消滅香港文化。該黨二十四日表示，已經聯絡到三十二間中學的學生有意參與，呼籲更多學生加入，「一同在校園內外使獨立成為事實」。
校園宣傳港獨行動也首獲大專生響應，香港專業教育學院柴灣分校學生成立「柴灣ive本土關注組」臉書專頁，號召「理念一樣、目標一致」的人一起加入，共同「宣傳本土意識」。
左派紙媒搞情蒐 跟蹤獨派
另外，「本土民主前線」發言人梁天琦與成員黃台仰說，今夏遭到來自一家與北京有關係的報紙人士跟蹤一個月。梁天琦十三日晚間被人拍到在地鐵站出口與大公報一名盧姓記者起衝突。梁天琦表示，當晚有一名男子陪同盧姓記者，就是跟蹤他和黃台仰的兩男之一。
梁天琦七日公布他和黃台仰質問跟蹤者來歷的影片，對方說「你知道我哪來的，阿爺啊」、「報紙啊」，還說「有人想知道」他們行蹤。「阿爺」被港人用來指稱中國政府。黃台仰說，中共正利用香港大公報蒐集他們的情資。三名大公報員工向路透透露，不認得該名盧姓記者和那兩男。大公報、中國官方均未回應此事。
民族黨召集人陳浩天也說，四月也被親北京媒體文匯報跟蹤。該報曾稱經記者在該黨黨部外「觀察」多日，發現陳浩天與涉及立法會外縱火案的楊逸朗有往來。
香港教育大學大中華研究中心聯席總監盧兆興說，傳統左派報紙近年「策略轉型」，調查報導小組部分是用來威嚇、蒐集示威運動中被視為構成威脅者的情資，「這些報紙在孤立、攻擊目標，手法高明得多且有更協調的策略。」
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