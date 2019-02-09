13歲印度男孩滿臉長毛 濃密毛髮如狼人

2019-02-09 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕來自印度勒德蘭（Ratlam）的少年帕蒂達的（Lalit Patidar），因罹患先天性遺傳多毛症（又稱狼人綜合症），導致臉部、身體的毛髮生長異常。雖然成長時期遭遇過波折，帕蒂達仍十分樂觀，夢想成為1名警察。

根據《每日郵報》8日報導，天生多毛症患者，面部、手臂和其他身體部位會長出至少5公分長的毛髮，目前尚無治療方法。13歲的帕蒂達有5個姐姐，帕蒂達剛出生時，他的母親很開心終於生了兒子，不過看到帕蒂達身上遍布毛髮時簡直嚇壞了。醫生說多毛症目前尚無法治癒，而家人日後也慢慢接受了帕蒂達的「多毛」。

多年來，當地人已經看慣帕蒂達的樣子，對他十分友善；他在學校也頗受歡迎，成績名列前茅，體育方面表現尤其出眾。雖然已習慣自身病情，帕蒂達說，過長的毛髮導致他呼吸困難、視力方面出問題，到外地時也遇過陌生人對他丟石頭、叫他「猴子」。

儘管遭遇挫折，帕蒂達對自己的未來抱持樂觀的態度，還表示希望長大後可以當警察，抓盡天下所有的小偷和壞人。

Lalit Patidar=51 （Conspiracy, Freemason）

Lalit Patidar=33 （chaldean）

Patidar=33

Lalit Patidar Teen Wolf=119 （reverse）#gematria #psyop #hoax



Boy, 13, suffers from a rare condition that has caused his face to be covered in HAIR https://t.co/JXFwH98nZL pic.twitter.com/pOOLkAVMfR — CrisisArtist16 （@CrisisArtist16） 2019年2月8日

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