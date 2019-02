13歲印度男孩滿臉長毛 濃密毛髮如狼人

2019-02-09 15:02

〔即時新聞/綜合報導〕來自印度勒德蘭(Ratlam)的少年帕蒂達的(Lalit Patidar),因罹患先天性遺傳多毛症(又稱狼人綜合症),導致臉部、身體的毛髮生長異常。雖然成長時期遭遇過波折,帕蒂達仍十分樂觀,夢想成為1名警察。

根據《每日郵報》8日報導,天生多毛症患者,面部、手臂和其他身體部位會長出至少5公分長的毛髮,目前尚無治療方法。13歲的帕蒂達有5個姐姐,帕蒂達剛出生時,他的母親很開心終於生了兒子,不過看到帕蒂達身上遍布毛髮時簡直嚇壞了。醫生說多毛症目前尚無法治癒,而家人日後也慢慢接受了帕蒂達的「多毛」。

多年來,當地人已經看慣帕蒂達的樣子,對他十分友善;他在學校也頗受歡迎,成績名列前茅,體育方面表現尤其出眾。雖然已習慣自身病情,帕蒂達說,過長的毛髮導致他呼吸困難、視力方面出問題,到外地時也遇過陌生人對他丟石頭、叫他「猴子」。

儘管遭遇挫折,帕蒂達對自己的未來抱持樂觀的態度,還表示希望長大後可以當警察,抓盡天下所有的小偷和壞人。

