監控領先世界！異議學者：中國已成「全景監獄」

2019-02-09 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕市場研究機構「國際數據資訊」（IDC）日前發布報告，預測2022年中國安裝的監視鏡頭將超過27億台，等於平均一個中國人會被兩台監視鏡頭監控。美媒報導，有中國異議學者批評，中國已經成為一個「全天候的監獄國家」。

《美國之音》9日報導，旅美中國異議學者、紐約城市大學政治學教授夏明受訪時表示，中國已經成為「全天候的監獄國家」，甚至可以用「全景監獄」來形容，除了使用監視鏡頭來監控人民，還利用大數據加以控制身份證資訊和監控網絡。如今，監控在習近平政權的控制體系中，已處於重中之重的地位。

但夏明認為，中共政權的監控工程除了危害中國人民和社會，也會危及自身。因為在資源有限的情況下，中共不把資源用在帶來社會福利的事情上，對社會是一種傷害；此外，很多中共高官透過監控手段把上級和老領導的風流生活給全部錄下來，因此，中國的監控體系不僅傷害國民經濟和危及政權，也為曝光中共官員的可恥行徑提供機會。

旅美中國異議作家陳破空則指出，中共政權的監控工程起於一黨專政，用於一黨專政，和先前被美國前國家安全局職員史諾登（Edward Snowden）揭發、用於反恐的美國「棱鏡計畫」大不相同。陳破空還說，中共透過監控手段從人民身上收集大數據，以鎖定政治異見人士和群體，無論多少人批評，未來中共恐變本加厲地發展，甚至在世界各地延伸觸角。

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