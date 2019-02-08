一張圖看懂人生！畫家用「曲線圖」完美呈現各種人際關係

2019-02-08 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕很多藝術家常會透過創作來展現自己對人生的想法與觀點，最近美國插畫家奧莉薇亞（Olivia de Recat）就透過簡單的曲線圖作品，呈現與生活中常見的人際關係。

在與父母關係的曲線圖中可見，人們在出生到成長過程中都與父母極親密，但成年後卻礙於其他因素與父母疏離，等到父母晚年時，我們又與他們變得親密。

兄弟姊妹的曲線圖則是時而親近時而疏離，但等到雙方都進入晚年後，關係就會變得超級密切。

從童年好朋友的曲線圖中可見，雙方在小時候關係相當密切，但隨著年齡增長越來越疏離，雖然雙方關係在晚年會稍微修復，但仍回不到同年時的親密。

我們與大學時期的好友則呈現出微妙的曲線圖，兩人雖然在成長過程中完全沒交集，卻會在大學時期變得相當要好，儘管畢業後關係可能變淡，但仍能一直保持良好的關係。

奧莉薇亞也透過曲線圖描述了人生各階段感情的關係，在初戀的曲線圖中可見，過去不曾相識的兩人在年少時期變得前所未有親密，但在兩人分手後，線條就漸漸拉開，從此不再有交集。

在一夜情的曲線圖中，兩條線呈現出英文字母「X」的模樣，兩人只有在一夜情生的當下產生了關係，過去從未相識、未來也不會有任何交集。

奧莉薇亞又畫了一個特別的關係圖，呈現出「曾在錯誤時間相遇、等到再次相遇後卻變成真愛的人」，從曲線圖可看出，兩人曾在人生的某個時間點碰上，卻基於某些原因分離，但兩人之後又再次相遇、變得親近，然後親密關係就一直維持到兩人的生命終點。

在人類與狗狗的關係圖中，兩者的關係雖然一直都很親近，但由於狗狗的生命遠短於人類，因此狗狗的生命線條只佔了人類生命中的一小部分。

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