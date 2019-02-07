男子想秀「大肌肌」交友 身後「大雕」更搶鏡

2019-02-07 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國脫口秀喜劇女演員馬利克（Dalia Malek）日前使用交友軟體認識1名男網友，對方拍下自己在健身房裸上身的健美照，沒想到馬利克更注意他身後另1名全身赤裸、「展現神鵰」的男子，氣得對方當場爆粗口。

綜合媒體報導，來自舊金山的馬利克用「Tinder」認識1名亞裔男子，對方傳來他在健身房更衣室的自拍照，欲展現自己的上半身的「大肌肌」，不過更讓馬利克感興趣的，反而是他後方1名全裸男子的「大鵰」，她興奮地向正在和她對話的亞裔男分享，對方氣炸，以髒話回應。

事後，馬利克將對話紀錄和照片PO在推特，調侃亞裔男是她的靈魂伴侶，有網友在底下留言，指亞裔男「幹嘛這麼生氣？」，也有網友重點擺在全裸男子只穿襪子「好奇怪」，說「為什麼會先穿襪子？不是該先穿內衣嗎？」。

Found my soulmate on @tinder pic.twitter.com/I7aerZn9jy — dr. dalia ☥???? （@DALIAMALEK） 2019年2月4日

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