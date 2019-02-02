暗中羞辱習近平！？川普接見劉鶴座位藏玄機...

2019-02-02 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日在白宮接見中國國務院副總理劉鶴，一舉一動備受關注。外界除了聚焦兩人談話內容與中國國家主席習近平信函外，亦有人注意到美方安排給劉鶴的座位似乎藏有玄機。中國民運人士王丹直言，這樣的安排「擺明了就是要對劉鶴極盡羞辱之能事」。

川普昨依照慣例在白宮橢圓辦公室接見外賓，劉鶴則與美國國務卿龐皮歐、財政部長梅努欽等官員一同正對川普，圍繞著辦公桌而坐。有網友點出，同樣是在橢圓辦公室接見不同層級的外國人士，川普去年3月與南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶會面時，卻是安排他坐在沙發區，兩人緊鄰而坐，與對待他國領導人方式相當。

王丹認為，美方所安排的座位實在太刻意，「擺明了就是要對劉鶴極盡羞辱之能事。而羞辱劉鶴，當然就是要羞辱習近平。」但習會憤怒反擊嗎？王丹直言「保證不會」，因為習「對自己的人民窮兇極惡，見了美國人，就只差跪著說話了。這叫欺軟怕硬。」王丹批評，欺軟怕硬是典型流氓性格，「從這點來講，說中共是流氓政權，一點也不冤枉它。」

劉鶴昨公開宣讀習近平給川普的信，呼籲美中各讓一步，展現低姿態，強調川習之間的好交情，並承諾未來會採購更多的美國大豆。不過，川普對中方代表團重申，90天談判為「硬性期限」（hard deadline），若3月1日美中無法達成滿意結果，美國將如期於3月2日調高關稅。

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