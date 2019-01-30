睡40多名官員 校花從小科員升到副市長

2019-01-30 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省武威市前副市長姜保紅最近被爆出，屢次透過性賄賂來取得地位，而且曾與40多名官員發生過關係，其中有17名是領導級的人物。

綜合報導指出，45歲的姜保紅與武威市委前書記火榮貴在1月10日被「雙開」（開除黨籍和開除公職），兩人在21日被逮捕。姜保紅因涉嫌受賄罪被逮捕，火榮貴則是因涉嫌受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪遭逮。甘肅省監察委員會抨擊姜保紅，透過情色交易撈取政治資本、經濟利益，並謀取職務晉升與不當利益。

報導指出，姜保紅在大學時期就是校花，她在畢業前曾到甘肅的法院實習，並勾搭上法院的一名庭長，畢業後就分配到該法院。後來她又被調到甘肅省維護穩定工作領導小組辦公室，並在10年內從小科員升到副處長，之後在武威市任職時又在4年多從副處長升到副廳級。

姜保紅在與火榮貴變成情人後，就靠著火榮貴的栽培一路高升。有傳聞指出，姜保紅曾先後與40多名官員發生過性關係，其中有17人是領導級的人物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/