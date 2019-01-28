為準備期末考5天不下床 女大生差點喪命

2019-01-28 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京1名女大生小劉（化名）日前為了唸書，窩在床上5天；然而5天後，她驚覺身體有異，就醫後才發現事態嚴重，連醫生都說如果再晚一步救治，小劉會有生命危險。

綜合媒體報導，21歲的女大生小劉日前為了準備學校期末考，除了吃睡和如廁外都不下床。5天後她覺得渾身都不對勁，從肚子到臀部都隱隱作痛，左腿也發紫腫脹、無法彎曲，之後小劉痛到無法入睡，連行動都得仰賴別人攙扶。

小劉去醫院檢查後，才知道自己罹患「下肢靜脈血栓」，左腿還比右腿腫了7公分。醫師表示，自己也忍不住為小劉捏了把冷汗，因為她才21歲，如果沒積極治療，往後她的人生會受到極大影響，且這次小劉幸運在手術後復原，如果沒及時診治，屆時蔓延至大血管甚至心臟的位置，就會危及性命。

小劉事後反省，表示自己大部分時間都躺在床上，而且很少喝水；醫師對此特別呼籲民眾，同一個姿勢不能維持太久，即便是勾勾腳背、稍稍活動一下，簡單的動作都能避免血栓。

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