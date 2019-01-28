皇家三寶！97歲英國親王釀擦撞 不聞不問拖一週總算道歉

2019-01-28 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王的丈夫、高齡97歲的菲利普親王於17日開車發生擦撞，造成另一輛車的女駕駛輕傷。而親王不只沒向對方道歉，兩天後還被拍到又開車上路還沒繫安全帶。對此，英國王室已寄出慰問信，親王也向事主表達誠摯歉意。

據《時事通信社》報導，當時親王駕駛與一輛轎車於十字路口發生擦撞，親王的車子側翻，道路上滿是玻璃碎片，親王有驚無險毫髮無傷，而另一輛車輛內的兩名女子受到輕傷。事故之後可能驚嚇過度，親王未對女駕駛致意，此外親王在2天後又被拍到開車上路，這次還沒有繫安全帶。

事後女子對媒體表示，對於親王事發後完全不聞不問感到不滿，而王室也寄出信函致意，並確定女子於23日已收到信函。菲利普親王於信中表示，自己經常行經該十字路口，但當時陽光太強，沒想到自己會沒注意到靠過來的車輛，對此感到相當後悔，致上誠摯的歉意。

事實上，英國女王伊莉莎白二世的駕駛習慣也令人擔憂，在老公車禍側翻後，女王伊莉莎白二世也被拍到開車沒繫安全帶，但由於全英國的駕照都是由伊莉莎白二世的名義核發，所以無法對女王提起訴訟。

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