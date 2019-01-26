奇蹟！寒冷野外走失3天獲救 3歲男童：我想看Netflix

2019-01-26 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州3歲男童凱西（Casey Hathaway）在一片大森林裡走失3天，期間氣溫降到攝氏零度以下甚至下著大雨，但男童仍奇蹟般地獲救，還要求家人讓他看Netflix追劇。

據《CNN》報導，男童失蹤前在曾祖母的後院與另外2名親戚玩耍，最後卻沒有和他們一起走進屋內，家屬猜測他可能在附近的森林裡走失了，但自行尋找45分鐘仍一無所獲，因此連忙向警方求救。

來自全州各地的搜救隊立即前往搜尋，連FBI、美國海軍犯罪調查局（NCIS）、海軍陸戰隊也一起投入了救援，當局更出動直升機與無人機展開空中搜索，還有潛水員在附近的池塘裡確認男童有無落水。

在凱西失蹤進入第3天後，一個搜救小隊聽到了男童呼喊著媽媽的聲音，順著聲音深入森林後，終於發現被捲在藤蔓裡的凱西，他雖然感到寒冷但並無大礙。

凱西母親喜極而泣地說，兒子的狀況很好，從他急著要看Netflix的情形就知道他沒有大礙，尤其是當凱西妹妹被帶進屋內探望哥哥時，讓這個走失3天的小男童瞬間活潑了起來。

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