委內瑞拉政變燒到中國！ 網酸：幾百億美元貸款打水漂

2019-01-25 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉發生政變，受不了馬杜羅專制政權的人民走上街頭抗議，擁戴國會議長瓜伊多（Juan Guaido），瓜伊多自行宣布擔任「代理總統」，獲得美國、歐盟、加拿大與南美洲主要國家支持。長期資助委內瑞拉的中國，網路上瞬間引發熱烈討論，有中國網友諷刺北京政府，「黨中央拿出的幾百億美元打了水漂」。

《法國國際廣播電台》報導，中國、古巴、玻利維亞、墨西哥、土耳其等國，仍然承認馬杜羅政權，但在中國的網路上上對委內瑞拉變天的反應可謂空前，微博各種新推文湧現出來，評論馬杜羅政權失勢，許多人使用「民可載舟亦可覆舟」的比喻，還有網友對委內瑞拉和平過渡速度之快，感到新奇、驚奇。

許多中國網友批評馬杜羅政權，讓委內瑞拉民不聊生，「獨夫民賊，人人得而誅之！憑什麼讓他安全上岸」、「反正馬杜羅不行就對了，搞得名不聊生，一個石油富國變成一個舉債窮國」、「經濟搞成這樣馬杜羅早該辭職了，賴在位子上不走被推翻是遲早的事情」、「民心即天道」、「這種領導人，趕快下台。要不下場很慘，要以歷史為見」、「一個不受人民歡迎的領導人就應該下台。不要搞內戰，傷及平民」。

也有中國網友暗批中國領導人「大撒幣」，質疑借給委內瑞拉的幾百億美元，會不會從此一去不復返？ 「中國400多億美元貸款不會打水飄吧」、「可惜，黨中央拿出的幾百億美元打了水漂漂了」。有網友說，「自2007年以來，委內瑞拉已向中國借款510億美元。委內瑞拉經濟學家估計，其中約230億美元借款還沒有償還，馬杜羅還錢來」，另有網友回說，「什麼還錢？馬上就會邀請新領導人來，前面欠款一筆勾銷，再給一大筆」、「才剛借了錢，人家新政府上來，馬上要推翻所有不平等條約了」。

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