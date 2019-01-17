不滿中國 吉爾吉斯首都爆發大規模示威

2019-01-17 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯首都比斯凱克（Bishkek）週四（17日）有數百人上街示威反中，這是中亞地區迄今反對北京影響力增加的最大規模公眾抗議活動，有十多人遭警方拘留。

《路透》報導，聚集在首都中央廣場的抗議民眾，要求吉爾吉斯當局限制發放中國公民的工作許可，以及減少該國對中國的負債，呼籲當局採取其他措施減少該國的中國人，包括禁止兩國人結婚。

在集會超過規定時間後，數十名示威者開始向總統和國會所在建築物移動，警方開始扣留一些人並將其他人推擠出廣場。警方拒絕透露拘留了多少人，但《路透》記者在現場看到有十多人被帶走。

一年多前，比斯凱克主要電廠發生事故造成5天大停電後，有600萬人口的吉爾吉斯反中情緒上升。當時負責電廠設備升級的中國企業至今未被正式指控是否有不當行為。

據報，吉爾吉斯族、維吾爾族和哈薩克族等突厥語穆斯林，在中國新疆地區被大規模關押在「再教育營」，也引發吉爾吉斯民眾對北京的不滿。

對於抗議活動，吉爾吉斯第一副總理博羅諾夫發聲明表示，抗議者被恐懼所誤導，而且過去兩年中國人對吉爾吉斯的年度淨流量，已低於1000人。

中國是中亞地區最大的投資者之一和重要貿易夥伴，該地區已成為北京發展「一帶一路」計畫的重要組成部分。

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