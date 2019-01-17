趙紫陽14週年忌日逢六四30週年 北京戒備超森嚴

2019-01-17 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕中共前總書記趙紫陽逝世今天（17日）滿14週年，似乎因為今年又逢「六四事件」30週年，北京當局採取了超強戒備措施，部署大批警察便衣在趙紫陽故居附近巡邏，嚴格盤查並試圖阻止前來祭奠者。

《美國之音》報導，1989年發生的「六四事件」今年滿30週年，為應對這一敏感時刻之前的趙紫陽忌日，北京當局看來嚴陣以待，趙紫陽親戚、老部下和友人，都受到嚴密盤查，才可進入故居悼念，六四遇害者家屬「天安門母親」成員則被嚴密監控，無法參加悼念活動。

趙紫陽的次子趙二軍表示，中國當局今年在北京富強胡同趙紫陽故居周邊的戒備遠超往年，看守的警察有100至200人，「十幾年來第一次，非常非常那個，查幾次身分證，還捆綁了一些人，拉走了一些人，很嚴重」。

報導援引中國民間人士主辦的維權網內容指出，多名維權人士今天帶著鮮花到富強胡同6號準備祭奠趙紫陽，但被守在路口的警察強行拖到車上，送到派出所。中國獨立記者高瑜在推特發文稱，警方今天一大早就敲門告知她，禁止去趙家祭奠。趙紫陽前政治秘書則鮑彤被軟禁在家。

趙紫陽是中共改革派，1989年「六四事件」前夕曾到天安門看望絕食學生，並反對中共保守派以武力鎮壓。「六四事件」後，趙紫陽被革職並且軟禁在家長達16年，於2005年逝世，他和妻子梁伯琪的骨灰至今仍在故居未能下葬。

中共去年底紀念改革開放40週年，相關活動都不提改革派領導人胡耀邦和趙紫陽。

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