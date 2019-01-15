「每天都是愛情龍捲風」 19歲男娶72歲阿嬤2年黏TT

現年21歲的哈維克（Gary Hardwick）與74歲的艾美達（Almeda）結婚2年，卻依然如膠似漆，天天在社群平台上曬恩愛。（圖擷取自Gary & Almeda Youtube）

2019-01-15 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕真愛無年齡差！現年21歲的哈維克（Gary Hardwick），與年長他53歲的艾美達（Almeda）相戀，2人於2016年決定攜手共度一生。至今已結婚2年多，卻依然如膠似漆，天天在社群平台上曬恩愛。

英國《太陽報》報導，當70歲的艾美達在兒子的喪禮上，遇見年僅17歲的哈維克，而艾美達的兒子正好是哈維克的姑丈。「愛情來的太快就像龍捲風」，2人立刻對彼此一見鍾情，並認定對方為真愛。至於2人的親密關係，哈維克表示第一次發生在洞房花燭夜，他大讚「太棒了，遠超過我的狂野幻想，艾美達真的是我的理想情人。」

報導表示，這對小倆口結婚2年多卻仍時常黏TT，甚至還在專屬的Youtube頻道上放閃。談到相處之道，艾美達表示，2人一定會坐下來好好談，解開彼此的心結與問題，而且「一定要在今天說出來，我們無法擔保明天。」在日常生活中，也會經常彼此讚美、感謝，甚至是擁抱、親吻。

報導提及，艾美達過去有段長達43年的婚姻，前夫於2013年逝世後，她不斷尋找自己的靈魂伴侶；哈維克則是偏愛年長型對象，之前曾與77歲的阿嬤相戀，卻黯然收場。

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