美國承諾武力護台！郭文貴：希望蔡總統堅持到底

2019-01-07 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》，不僅定調「九二共識」、提出「一國兩制台灣方案」，還強調不承諾放棄使用武力，中國流亡富商郭文貴5日表示，總統蔡英文的回應「表現得非常好」，此次台灣問題已經到了歷史性的時刻，若中國敢武力犯台，美國及西方盟國將「不惜代價」全面介入，他呼籲「希望蔡英文總統堅持到底」。

提及台灣，郭文貴說，在中共政權眼中，台灣是「共產黨的槍靶子」、「改革開放的錢袋子」、「跟美國談判的肉票」、「黨內政治鬥爭解決內部問題最好的政治口號」、「操縱民意的最好工具」；郭文貴進一步指出，凡是中共政治鬥爭到了白熱化階段、中國經濟出現巨大問題、在國際關係上面臨重大挑戰時，「對台必有動作和行動」。

讚蔡英文表現果決 國際社會一致好評

習近平2日上午發表對台講話後，總統蔡英文於當日下午舉行記者會正面回應，強調台灣絕不接受一國兩制。郭文貴稱讚道：「蔡英文總統表現得非常好，馬上出來講話說台灣從未接受過九二共識，更不可能接受一國兩制，我們看到在他講話之後，得到國際社會一致的好評和支持，得到了台灣2300萬人民超過70%的人支持」，郭還說，雖然中國有《環球時報》總編輯胡錫進在內的民粹份子，但他相信超過70%的中國人民是支持台灣的。

郭文貴說，在習近平對台講話的前24小時，美方就有人來問他的意見，講話結束後，許多美國政府的朋友發私訊告知，感到「震驚、不可思議」。郭文貴稱，美國政府認為，相關談話暴露了中國當局對台灣的野心，和一直以來操弄民粹，轉移國內經濟、政治、社會矛盾的一貫手法。

美中關係處於矛盾點上 台灣問題已到歷史性時刻

郭文貴說，由於美國已把中國列為最大的威脅，美中兩國在南海、貿易戰、WTO問題等一系列問題也正處在矛盾點上，此次習近平的對台談話，可能使美國對中國、台灣問題上，到了做決策的關鍵點，他說：「台灣問題，我相信到了一個歷史性時刻」。

郭文貴說，他直播結束後將和前白宮首席策士班農（Steve Bannon）、多名前美國國家安全委員會（NSC）成員開會，「這些人當中，都是過去非常重要的政策制定者，也是過去美中關係、美台關係的重要參與者」，現在所有人都表示，一旦中國對台灣開戰，只要有台灣人勇敢抵抗，「美國、甚至其盟國一定不惜一切代價，捍衛台灣的安全和利益！」

若中國武力攻台 美軍將不惜代價全面介入

郭文貴透露，過去許多堅決不支持出兵保護台灣的民主黨和軍方人士，現在都百分之百的向他保證，只要中國武力犯台「美國將不惜一切代價出兵保護」，這已經是兩黨統一的共識。郭文貴重申，美國將徹底改變對台政策，「如果打台灣，美國不出手，世界將大亂，這已經是美國的國家安全核心利益」。

郭文貴說，他早在幾個月前（指去年十月）就向台灣喊話，要注意中國可能在經濟崩潰前武力犯台，「我連續的說，台灣人民準備好吧，下一步共產黨就對著你來了」，他以成語「怙惡不悛」（指堅持作惡，不肯悔改）形容試圖操弄台灣問題的中共官員，若敢武力犯台，美軍必定介入，郭文貴呼籲，「台灣人民不要被（中共）利用，希望蔡英文總統堅持到底！」，他還用閩南語大喊：「我愛台灣啊！」

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