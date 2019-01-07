「唯有兩國才有兩制」獨立旗聚香港 嗆習「O你老母」

2019-01-07 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕2019年到來後，香港民眾在本月1日齊聚街頭舉辦「元旦大遊行」活動，遊行和平落幕，但最引人注目的畫面是活動中多面旗幟飄揚，分別寫著疆獨、藏獨、港獨、滬獨，還有面旗子寫著台獨，遊行人士還高喊口號「O你老母習近平」。

綜合外媒報導，香港關注政治及民生議題的聯合平台「民間人權陣線」在元旦當天發起遊行，隊伍從銅鑼灣東角道起步，人群最後來到香港特區政府總部，他們要求特首林鄭月娥與職掌司法的律政司鄭若驊下台，為香港人在2018年受到的政治壓迫表達不滿。

其中1段令人矚目的畫面在臉書上瘋傳，許多人拿出手機記錄當時情景，有人高舉「唯有兩國才有兩制」標語，遊行隊伍中也有人舉著代表台獨、藏獨與疆獨、港獨、甚至上海獨立等旗幟，他們由領隊人員帶動呼口號「打倒中共，香港自治」、「X你老O習近平，糙X媽習近平」。

中國網友翻牆成立的臉書社團「帝吧中央集團軍」成員看見影片後氣憤不已，相繼留言指出「通通抓起來送到邊彊開荒」、「抓起來送到西伯利亞種土豆吧」、「有膽去解放軍營」、「也就只會這樣了，沒別的本事了」、「動不動出來遊行，請問你們不用上班」。

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