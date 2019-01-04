習近平對台講話 中國官媒宣稱台灣各界積極評價

2019-01-04 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制、不承諾放棄使用武力等，引發台灣輿論反彈，然而，中國官媒宣稱，台灣各界對習近平的講話給予高度評價。

中國官媒《新華社》昨日以「擘畫兩岸和平統一清晰圖景—台灣輿論和各界人士積極評價習近平重要講話」為題，宣稱習近平對台講話「在台灣引發熱烈反響」，台灣主流輿論和各界人士都認為，習近平的講話是「未來推動兩岸關係走向和平統一的根本遵循」，不僅擘畫了兩岸和平統一的清晰圖景，也凸顯中國主導兩岸關係走向的「自信與實力」。

《新華社》還特地引述聯合報、中國時報、旺報等台灣媒體的觀點，強調台灣輿論皆對習近平進行積極評價。《新華社》稱讚聯合報的大篇幅報導「仔細梳理大陸對台政策新意涵」、中國時報「用3大版面深入解讀講話」、旺報則推出12個版面的特別報導「全面反映台灣各界對講話的解讀和反響」。

《新華社》還引述前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、台灣兩岸和平發展論壇召集人吳榮元、政治大學東亞所所長王信賢、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、政論節目名嘴黃智賢等人的觀點，指出這些人皆稱讚習近平的講話為兩岸和平統一、中華民族偉大復興邁出一大步。

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