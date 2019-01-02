《告台灣同胞書》習再倡議一國兩制 並稱願與台灣各政黨對話

2019-01-02 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕適逢《告台灣同胞書》發表40週年，中國國家主席習近平出席紀念儀式並發表談話。習近平再次宣誓了和平統一、一國兩制的方針，強調制度的不同不是統一的障礙、更非分裂的藉口。習還說，中國不承諾放棄使用武力，但這是針對外部、台獨勢力，非衝著台灣人民而來。

習近平認為，在一個中國原則基礎上，臺灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。 習稱我們願意同臺灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。

習表示，我們鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

習近平會中談到，兩岸無法統一，是歷史遺留給中華民族的創傷，台灣前途在於國家統一，福祉繫於民族復興，中國夢是兩岸共同的夢想。對於兩岸統一的實際作法，習近平強調了一國兩制的重要性，稱「一國兩制體現了中國海納百川、有容乃大的氣度」，有利於台灣統一後的長治久安。

習表示，制度不同不是統一障礙，更非分裂藉口。台灣民眾的社會制度、生活方式將受到充分尊重；私人財產、宗教信仰、合法權益獲得保障，「兩岸一家人，兩岸的事是家務事，當然由家人商量。」

雖然習近平強調和平統一，但他表示，不會承諾放棄使用武力，將保留採取一切必要措施選項，但這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨活動，絕非針對台灣同胞，強調「祖國必須統一，也必然統一」，是70年來歷史發展的歷史定論，也是新時代中華復興的要求，中華兒女理應共擔民族大義，共同推動和平統一進程。

習近平說，70年來，他們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，

《告台灣同胞書》一共發表過5次，最具意義的為1979年由全國人民代表大會常務委員會所發表，內容除強調「統一中國」主張外，也宣布人民解放軍結束對金門砲擊，並提出停止兩岸軍事對峙、開放兩岸三通、擴大交流等方針。

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