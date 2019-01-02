小英提四個必須三道防護 中官媒跳腳：接近一邊一國

2019-01-02 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在元旦談話中提及四個必須、三道防護網，中官媒氣炸發出社評砲轟，認為這番談話是「朝深綠方向靠攏」，還強調台灣前途是由14億中國人決定。

中國官媒《環球網》發出評論表示，蔡英文罕見用大篇幅談兩岸關係，談話內容接近前總統陳水扁時期的一邊一國，評論認為，台灣要用什麼政治制度，中國對此尊重，但區域性制度不能挑戰中國領土，台灣前途是要由「14億全體中國人民共同決定」。

評論還說，民進黨誤判台灣可以藉由美國印太戰略來自保，但「台灣是中國的核心利益」，對美國而言卻只是「阻撓中國崛起的一個抓手」，論定美國不會為了台灣與中國拚命。評論嗆聲，如果台灣與中國對抗，台海可能形成軍事危機。

總統蔡英文在四個必須提到，中國必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理兩岸歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

三道防護網則是，民生安全防護網、資訊安全的防護網、強化兩岸互動中的民主防護網。

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