人大教授「被消失」？郭文貴：2019中共內鬥將腥風血雨

2019-01-01 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月，中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長向松祚批評中國經濟問題的演講影片在網上瘋傳，隨即該影片在中國網路「被消失」，引發熱議。中國流亡富商郭文貴近日爆料，向松祚曾與自己交手過，是前中國國家副主席曾慶紅的人馬，而他敢冒生命危險發表此演講，意味著2019年中共內部的政治鬥爭將是一場腥風血雨。

向松祚曾替劉淇服務 與曾慶紅關係密切

2017年12月29日，郭文貴接受海外媒體《路德社》採訪時透露，2010年，受前北京市副市長劉志華人馬幕後指使，央視財經頻道曾以「最牛違章建築該何去何從」為題製作了一則新聞，稱郭文貴開發的北京著名地標「盤古大觀」是北京最龐大的違章建築，當時向松祚就受邀上節目「把我罵得狗血噴頭」。

郭文貴透露，向松祚是在中國玩政治、經濟、媒體的高手，「跟很多政治局委員都在一起的」，郭還說，人民大學不是為人民服務，而是為政治服務的學校，「像北京大學一樣，就是領導的小三、小四！」，郭透露，向松祚曾替前北京市委書記劉淇服務，大家應注意劉淇的後台是誰，此外，向松祚也與曾慶紅家族關係緊密，「曾（慶紅）是很欣賞向松祚的人」。

向松祚演講「把習近平給喊怒了」

郭文貴說，此次向松祚的演講，是在中共舉行「中國改革開放40週年慶祝大會」之前發表，而且在人民大學的小會議室錄播完後，馬上傳到網路上。郭指出，此演講有兩個重點：第一，中國2018年的GDP成長只有1.67％，甚至是負增長；第二，中國若不改革就完了，私人企業家全跑了。

郭文貴說，那天向松祚的演講「把習近平給喊怒了」，於是，習近平在改革開放40年的談話上強硬表態，郭模仿習的口吻說，當時習談話的真正意思是「啥都不改！老子就是走他媽的文化大革命了！」雖然台下的人都在鼓掌，但大家都在左顧右盼，實際上是不敢不鼓掌，「沒有一個人認為那個政策是對的」，而這些人都是暗挺向松祚言論的。

郭文貴聲稱，中國近幾百年來最偉大的三個政治人物，其中一個就是曾慶紅，若要讓他選誰當現在的中國領導人，他會選曾慶紅。郭文貴透露，習在談話時，台下的觀眾骨子裡全是曾慶紅的粉絲，因此，「向松祚的演講，開啟了中國2019年真正的政治鬥爭」。

美中對抗再堅持一年 中共將像蘇聯自動垮台

郭文貴說，向松祚公開點出中國私人企業家已心寒、上市公司60%是國企、一大半都腰斬等問題，「只要你是常去中南海的人，一聽就知道是一個人說的，曾慶紅！」郭文貴指出，此次的改革開放大會，首度把鄧小平給拿掉，還把習近平「定為一尊」，但實際上，黨內並非所有人都接受，「向松祚就給了答案，都不接受！」

郭文貴指出，所有歷史上發生的中國革命，前期都是知識分子出來喊話，再來就是學生開始行動，隨後，工人有想法、農民起鬨，最後則是政府的部分人士開始說話，五四運動、六四事件都是這個情形，郭預告，「這一次向松祚將成為很多背後（勢力）開戰力量的英雄」。

郭文貴說，如今的中國是破舊的河山，實際失業人口高達5000萬人，地方政府債務高達40兆人民幣，銀行壞帳率達45%、瘋狂印鈔28兆美元的人民幣，他近日跟美國政府官員說，只要美國再堅持一年，中國會像冷戰時期的蘇聯一樣，因國內問題，共產黨「自動倒台」，屆時，川普將是在度假打高爾夫球的時候，被突然告知「共產黨倒了」，然後說「好吧，繼續打高爾夫！」

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