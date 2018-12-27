泰內閣批准《同性伴侶法》 有望成亞洲同婚合法第一國

2018-12-27 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕泰國軍政府內閣25日批准《同性伴侶法》草案並送交國會，若這項專法最終獲得通過，泰國將成為亞洲第一個以法律保障同性伴侶的國家。

「BBC中文網」報導，根據泰媒披露的法案內容，《同性伴侶法》允許同性情侶登記結婚，享有約9成的夫妻法律權益，比如簽署醫療同意書丶辦置喪禮丶擁有夫妻共同財產及繼承遺產等，但在健保教育福利丶公職人員的稅務減免等方面並沒有法律保障。

據總理府辦公室顧問納他蓬（Nathporn Chatusripitak）透露，這項專法草案中，允許同性伴侶領養小孩，但領養人須年滿20歲，且其中一人必須擁有泰國國籍。

泰國同志團體認為，這項法案未完全體現「婚姻平權」，因為同性伴侶仍無法享受異性伴侶的所有權利。泰國APCOM組織總監秘奈（Midnight Poonkasetwattana）表示，草案未將同性伴侶視為一般夫妻，「我們有點像二等公民。」

秘奈表示，目前無法確定通過草案的具體時間，但政府已經有共識，會朝保障同志權利前進。他認為，「泰國可以成為其他國家的借鏡」，法案一旦通過，將是同志運動的一大勝利，這會鼓勵其他國家的同志團體，使他們更有信心爭取婚姻平權。

報導提到，台灣原本可能在亞洲率先實現同婚合法化，但今年11月24日舉行的公投結果拒絶將同志婚姻納入民法。國際特赦組織及人權觀察25日發公開信呼籲台灣，不要實行公投結果，否則將違反人權法，助長針對不同性傾向的歧視。

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