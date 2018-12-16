貿易戰獲盟國支持 《華郵》：成川普可用「武器」！

2018-12-16 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任以來，實施諸多政策受到質疑，在國際問題上往往特立獨行，不過美媒《華盛頓郵報》認為，川普對中國貿易問題採取強硬立場，已獲得美國盟國的支持，這個議題成為他可以利用的「武器」。

《華郵》報導指出，今年9月，美國、歐盟和日本的貿易官員們曾發出了聯合聲明，譴責「一些政府」透過補貼，使得其國有企業在國際市場上佔據優勢，雖然該聲明沒有具體提及是哪個國家，但內容與川普對中國的批評相同。

報導也提到，美國盟友們已對來自中國的投資加強審視，由於中國對歐洲的投資大幅增加，歐盟決定加強對外來投資建立新的審查機制。例如德國政府今年7月已暫緩2件來自中國投資者的收購案，並對含有外國股權的企業將審查門檻從25%降至15%；英國也宣布要嚴格審查外國投資。

墨西哥前駐中國大使瓜加多（Jorge Guajardo）直言，「中國現在不得不承認，貿易戰不是川普的問題，而是世界性的問題，每個國家都厭倦了中國的遊戲規則和貿易行為。」美國財政部前駐北京的官員赫森（Michael Hirson）也說，其他國家的支持對美國非常重要，因為「中國製造2025」對德國、南韓和日本的威脅，比對美國更大。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員鮑恩（Chad Bown）認為，美國讓其它國家參與這場對抗是合乎邏輯的，他認為，美國透過結盟對抗中共的集體行動，這是中共最擔心也最不樂見的結果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/