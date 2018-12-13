俄羅斯修訂國中歷史教科書 刪除侵占中國領土內容

2018-12-13 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國民中學歷史教科書出版商為避免爭議，最近將18、19世紀侵占中國領土的內容修除，獲得俄國當局與學術界一致認同，未來俄羅斯青少年將不會在課堂中學到中國舊有領土範圍。

根據俄國官媒《塔斯社》報導，俄國遠東地區城市、與中國黑河市隔黑龍江相望的海蘭泡（Hailan Boo），有家長對於國中歷史科教科書的措詞感到不滿，內容提到「歐洲人急於利用中國的混亂狀態，1857年到1860年，英法對中國發動了第二次鴉片戰爭，並獲得中國內部通商權，俄國佔領遠東阿穆爾地區，法國得到一部分附庸中國的越南，日本得到一些島嶼。英法部隊成功地鎮壓太平天國的起義」。

負責編纂國中歷史科教科書的出版社「啟蒙運動」（Просвещение）得知消息後，把「俄國佔領遠東阿穆爾地區」整句刪去，還說會持續蒐集學生與家長的反饋；阿穆爾州教育和科學部則說，教科書是國家核定的教材，修改內容並無違法，未來將繼續給俄羅斯國中8年級學生使用。

中國退伍軍人、獨立研究人員殷敏鴻先前向中外交部兩度提告，指控政府刻意隱瞞領土被俄國侵占，不料被北京高等法院打回票稱「人民無權知道國土版圖」，引發網友譏笑「中國一點也不能少，但是可以缺一大塊」，目前中國政府尚未回覆俄國修訂教科書事件。

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