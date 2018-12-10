議會內抗爭被「預約拘捕」 港議員指「政治檢控」

2018-12-10 18:39

〔中央社〕香港民主黨立法會議員林卓廷及尹兆堅因6月時在議會內抗議「一地兩檢」，被指妨礙議會人員執行職責，今天依警方程序到警署遭「預約拘捕」，但兩人不認罪，並指是「政治檢控」。

林卓廷及尹兆堅在民主黨主席胡志偉及多名民主派議員聲援下，中午到灣仔警察總部接受調查。

兩人向媒體說，事發時他們是以議員身分出席立法會會議，這次檢控是政治打壓，他們不會認罪。

林卓廷說，他作為民意代表，是在議事廳以和平方式抗議主席裁決不公，而當時他沒有投擲東西、沒有打人、沒有離開座位。

尹兆堅說，這起事件不僅是他們會否被定罪，而是整個議會的發言空間及香港基本核心價值被嚴重挑戰。

目前警方尚未公布是否移送他們。

林卓廷和尹兆堅上週表示，警方將對他們進行預約拘捕，原因是他們在今年6月立法會審議「一地兩檢」條例草案時，妨礙議會人員執行職責。

尹兆堅還涉及一項普通襲擊罪。

針對高鐵通車，立法會6月審議「一地兩檢」草案，泛民議員反對讓大陸執法人員在高鐵香港站執法，期間曾在議會內強烈抗議，但遭主席梁君彥趕離。

林卓廷和尹兆堅一度不肯離開，期間與保安人員有少許推撞，結果被保安抬走。據報導，有保安人員在事件中受傷。

預約拘捕是香港警方辦案方式之一，主要是執法人員在移送任何人之前，需要讓對方有機會對指控作出回應或辯解，以完成調查，再決定是否移送。

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