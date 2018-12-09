孟晚舟3本香港護照 港媒推測：9年內獲發

美國司法部文件揭示，在加拿大被捕的華為財務長孟晚舟，至少擁有過4本中國護照及3本香港護照。（圖擷取自微博）

2018-12-09 19:51

〔中央社〕美國司法部文件揭示，在加拿大被捕的華為財務長孟晚舟，至少擁有過4本中國護照及3本香港護照。港媒根據香港民眾的護照號碼推算，孟晚舟可能在2007年至2016年的9年間持有3本香港護照。

香港01今天報導，根據美國司法部文件，孟晚舟被形容為「旅遊常客」（frequent traveller），可能因此需要頻繁更換香港特區護照。

更換護照的時間點則藏在護照號碼內。上述文件顯示，孟晚舟的3本香港特區護照皆以KJ開頭，即KJ020、KJ040和KJ047。

報導引述港府內部知情人士表示，KJ或K開頭的香港特區護照是近10年發出，即2007年生物特徵護照推出後，一直沿用至今。因此，可以假設孟晚舟最早在2007年申請特區護照。

報導又引述一名在2016年3月申請續證的香港民眾說，他的護照號碼前4碼為KJ05。

由於號碼愈小，代表申請護照的時間愈早。孟晚舟的護照號碼KJ04比KJ05小，因此推測，孟晚舟最後一本特區護照是在2016年3月前申請。即孟晚舟曾在9年間，獲簽發3本特區護照。

由於每本護照有效期達10年，港府內部知情人士指出，未過期而再申請新護照，主要原因有兩個：一是出入境頻繁，護照很快蓋滿；二是遺失護照。但知情人士說，每次批出新護照時，都會將持有者舊的護照剪角，以示不再適用。

香港電台報導，香港立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，市民申請新的特區護照後，需要註銷原舊特區護照，但如果舊護照仍然有（他國）有效簽證註記，申請人可以向入境處提出保留舊護照。

涂謹申認為，港府應主動了解事件，調查清楚孟晚舟是否合法擁有一本或多本特區護照，以示重視本港出入境制度，消除其他國家對香港的疑慮。（編輯：馮昭/林克倫）

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