全球首例移植「死者子宮」 巴西婦人產下健康女嬰

巴西醫學研究團隊成功移植死亡捐贈者的子宮，並讓受贈者順利懷孕產女。（路透）

2018-12-05 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名婦女接受已死亡捐贈者的子宮後，順利產下一名健康女嬰，成為全球首起移植死者子宮並成功懷孕的案例。

醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）最近刊登一則研究報告指出，2016年9月一名32歲罹患「先天性無子宮無陰道症候群」（MRKH）的婦女，接受死亡捐贈者的子宮移植手術。術後5個月內未發生排斥現象，且經期規律，再2個月後，研究人員將受贈者的冷凍受精卵植入子宮內，該婦女順利懷孕，並於去年12月成功剖腹產下一名約2550公克的健康女嬰。

報導引述，負責這起移植手術的巴西聖保羅大學（University of São Paulo）醫院醫師艾贊伯格（Dani Ejzenberg）表示，2014年有全球首起使用活體捐贈子宮成功懷孕生子的案例，但過去各國嘗試移植死者子宮，有10件案例卻都未能成功，這起首例證明，未來這項技術將造福更多不孕症婦女。

「先天性無子宮無陰道症候群」簡稱MRKH氏症候群案例，發生機率約為5000分之1，推算台灣約有2000至3000名患者，藝人小嫻就曾公開坦承患有此症後群，導致終身無法懷孕。即使成功接受子宮移植手術，也不代表就能順利懷孕，至今全球共進行39件活體子宮移植手術，僅迎接11個新生命到來。

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