英文很重要！G20大合照 各國元首把習近平當空氣

網友發現，習近平不諳英語，被各國領袖冷落。（歐新社）

2018-12-05 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕二十國集團高峰會（G20）本月1日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯展開，37位來自全球經濟體、國家的領導者們齊聚一堂，但有網友發現，在大合影時，因中國領導人習近平不諳英語，幾乎沒人理會他，網友認為，「英文很重要」。

香港網友後製G20大合影時拍攝的影片，當中能見到各國元首、經濟體領導者相繼走入拍照會場，待現場已有17名與會者站定位後，習近平看到南韓總統文在寅站立的位置，默默走到文在寅前方站好，文在寅也與他點頭致意，習近平隨即轉過身看看腳步，拉拉領帶。

香港網友發現，當隊伍逐漸填滿，他們彼此不忘互相寒暄，美國總統川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）交頭接耳，習近平身旁的阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）則與日本首相安倍晉三咬耳朵，卻沒人與習近平打招呼，最後只有新加坡總理李顯龍與他後方的國家元首跟習近平握手。

許多網友看完影片後，推測係因習近平不諳國際語言才會有這個現象，但均感到相當有趣，紛紛留言說，「真正的寡人，朕」、「正式聘用的領袖嗎」、「有人問我，我就會講，但是無人來」、「在國內前呼後擁，在國外被人當透明」、「英文的重要，不會講，國再大都沒用啊」。

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