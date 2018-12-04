稱羅興亞悲劇是種族滅絕 國際組織籲即成立刑事法庭

逃亡國外的羅興亞難民流著淚乞求返回家園的機會。（路透資料照）

2018-12-04 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸羅興亞悲劇影響深遠，廣受國際社會關注，國際人權法律組織「國際公法暨政策組織」接受美國國務院委託調查，3日呼籲應盡速成立刑事法庭，讓應為這起嚴重罪行負責者面對制裁。

根據《路透》報導，總部設於華府的「國際公法暨政策組織」（Public International Law ＆ Policy Group，PILPG）發布一份報告指出，經過調查人員長期訪談難民逾千次，加上部分客觀證據，該團隊有理由相信，緬甸軍方對羅興亞族群犯有危害人類罪、種族滅絕罪及戰爭罪。

PILPG在報告中進一步嚴厲譴責緬甸軍方高層，強調後者以種族滅絕意圖對羅興亞人進行大規模殺戮與強姦。PILPG強調，國際社會有義務保護遭受暴行者，確保發動這類罪行者受到制裁，以維護正義。

報告呼籲，國際社會應盡速建立「問責機制」，或立即成立國際形勢法庭審理這起重大罪行。據分析，該組織在報告中選用「種族滅絕」一詞，不僅塑造美方對羅興亞人處境的強硬態度，更對總統川普帶領下的美國政府施加壓力，迫使當局對緬甸祭出更嚴厲的制裁措施。

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