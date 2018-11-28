基因編輯嬰兒惹議 崔永元嗆「踐踏科學倫理」

崔永元表示，基因編輯嬰兒是踐踏科學倫理的行為，自己相當氣憤。（翻攝自微博）

2018-11-28 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎26日宣稱，已經利用基因編輯技術創造出世界首例「對愛滋病免疫的基因編輯寶寶」，引發爭議。曾爆料范冰冰「陰陽合同」內幕的央視主持人崔永元，昨日對此事發文怒斥，形容是「踐踏科學倫理」的行為。

27日，崔永元在個人微博小號「小崔讀書匯」發文表示，「當我還在不停呼籲對基因編輯要嚴加監管時，基因編輯的嬰兒已經出生了。我很氣憤，但不吃驚」。

崔永元指出，玉米地裡啃轉基因飼料玉米、飯館裡聚眾吃轉基因黃金大米、酒店裡吃轉基因鯉魚，這些違反科學倫理的「試吃」，卻都被讚美成破除愚昧的科普活動，證明「科學倫理對流氓是沒有約束力的」。

崔永元表示，從轉基因濫種亂吃開始，這些違背科學倫理的無恥行徑，不但不是醜聞，卻成為值得獎勵幾百萬的光榮。「壞榜樣在前，模仿者緊跟，這踐踏科學倫理的基因編輯嬰兒一定會出來」。

崔永元透露，自己曾在2017年3月的全國政協十二屆五次會議上，提出嚴管基因編輯的提案，卻未被理睬。他期望大家記住，「技術是中性的，壞人是沒有人性的，科學倫理是保護人類不受科學販子傷害的柵欄」。

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