評大選結果 紐時憂：台灣恐成倒向中國第一片骨牌

《紐約時報》刊出評論指出，台灣這次較多親中派當選，恐發生骨牌效應。（資料照）

2018-11-28 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大選結果幾家歡樂幾家愁，外媒也相當關注這次選舉結果，《紐約時報》刊出評論指出，台灣這次較多親中派當選，恐發生骨牌效應，成為第一個倒向中國的骨牌。

《紐約時報》刊出評論指出，這次台灣大選總共約1萬1000個職位，其中有24個地方首長職位，但有16個當選人是親中路線。評論表示，2016年民進黨上台時，承諾防範中國的鯨吞蠶食，基本上似乎遏止中國的野心，然而在週六晚上，總統蔡英文辭去了民進黨黨主席的職務。

評論認為，民進黨失敗的部分原因在於蔡英文勇敢地提出了政治代價高昂的改革，像是公務員年金、反核等，但除此之外，另一敗因就在於中國逐漸滲透台灣，這也揭示了開放社會的弱點，即其開放本身。

評論憂心，台灣有親中的媒體集團，外部勢力還可能操弄公眾輿論，中國也懂得利誘台灣勞工，畢竟台灣勞工的薪水面臨停滯，中國則以各種優惠、補貼吸引台灣年輕人。評論感嘆，中國在台灣取得巨大成功，國民黨從堅定的反共黨變成親中政黨，如今選舉占優，中國未來恐加劇對台滲透。

評論總結，二戰後，資本主義民主國家擔心亞洲各國逐一赤化，到現在骨牌理論尚未實現，部分原因在於民主國家的警惕，但距離二戰遙遠的今天，民主國家應該持續警惕，否則將可以看到從台灣開始，骨牌理論恐將實現。

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