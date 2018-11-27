中國飛行員殉職 疑殲-20隱形戰機墜毀首例

外界懷疑中國空軍戰機駕駛員廖勇是在駕駛中國隱形戰機殲-20時不幸墜機，可能創下中國隱形戰機墜毀的首例。（路透）

2018-11-27 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國空軍精通駕駛3款戰機的年輕飛行員廖勇在本月初珠海航展期間殉職，中國軍方尚未公布廖勇確切的死因，外界懷疑廖勇可能是在駕駛中國隱形戰機殲-20時不幸墜機，如果真是如此，將創下中國隱形戰機墜毀的首例。

綜合媒體報導，中國空軍飛行員廖勇精通駕駛殲16、殲-10C、殲-20這3種戰機，11月9日離奇猝逝，外界懷疑廖勇可能是在駕駛中國產的「最新型隱形戰機」殲-20時不幸墜毀，因而死亡。這項猜測一旦被證實，等於是首次證實中國隱形戰機墜毀。

據報導，中國國產的殲-X系列戰機過去一直都有發動機缺陷的問題，有不少墜毀記錄，但中國官方卻常常隱瞞事故原因。

不過由於根據中國慣例，假如殲-20戰機真的發生了墜毀意外，同型號的戰機就得先停飛，等待事故原因釐清後才能再升空，因此廖勇也可能是在駕駛殲-10C或殲-16戰機時墜機身亡。

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