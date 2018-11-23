撿到寶！他花1.5萬買保險櫃 打開驚見2.29億現金

英國一名男子花390英鎊買了一個上鎖的保險櫃，結果發現裡面有580多萬英鎊的現金。（圖擷自推特）

2018-11-23 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕外國常有人靠著買賣舊物來賺錢，有時這可以賺得大把金錢。英國一名男子最近就花390英鎊（約1.5萬新台幣）買了一個上鎖的保險櫃，開鎖後竟發現裡面有580多萬英鎊（約2.29億元新台幣）的現金。

綜合報導指出，美國55歲拍賣師丹恩（Dan Dotson）與妻子一起經營拍賣公司，他們會買入、賣出各式商品。他日前在電視節目分享，最近有一名英國男子從他這裡買到了一個保險櫃，一開始怎麼樣都打不開，打開後卻發現裡面放著多達580萬英鎊的現金。丹恩更貼出保險箱內現金的圖片當成證據。

根據英國的規定，如果找不到遺失物的主人，這筆錢就會歸發現者所有。不過保險箱主人在消息曝光後，已經委託律師聯繫上了男子，希望能將現金拿回。雙方在協調後決定，原主人可用120萬美元（約3700萬元新台幣）取回這筆現金。

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