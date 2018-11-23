救我兒子！美公寓起火 母親3樓拋嬰逃生

美國德州達拉斯21日早上有棟公寓發生大火，受困3樓的一家3口，因火勢逼近，及地上有民眾擔保，在消防員未趕到前，婦人勇敢將懷中1歲兒子往下丟，最後全家均安。（翻攝自《美聯社》）

2018-11-23 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯（Dallas）21日早上有棟公寓發生大火，受困3樓的一家3口，因火勢逼近，及地上有民眾擔保，在消防員未趕到前，婦人勇敢將懷中1歲兒子往下丟，最後全家均安。

綜合外媒報導，當時早上7時許，火舌自公寓3樓走廊竄出後，猛烈地不斷延燒，緊逼其他住戶，眼見大火即將燒進房間，該名婦人抱著兒子向3樓窗戶外不斷求救，引來有好心民眾聚集下方，遊說婦人把嬰兒往下丟，起初婦人還很猶豫，但經民眾再三保證後，終於肯放手「救兒子」，而嬰兒也順利被民眾接住。其中一位好心民眾坎貝爾（Bryon Campbell）說：「這真的很瘋狂，我第一次這麼做。」

報導指出，在消防員趕到前，包括上述一家人，有6名公寓住戶，在民眾與警方合力找來床墊，並鋪在地面上後，從3樓躍下逃生。事後消防部門稱這群自告奮勇且出手相救的民眾為「真正的英雄」。

據悉，這場大火共動員50名消防員救火，大火除燒毀該公寓內逾20個單位住宅外，僅造成2名住戶送醫急救，並無生命危險，而也有名消防員在搶救過程中，不慎燒傷。目前起火原因尚在調查中。

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