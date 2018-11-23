美大規模圍堵中國！ 傳警告盟邦禁用華為電信設備

美國政府以資訊安全為由，向外國盟邦展開一項特別的宣傳活動，警告禁用中國通訊商龍頭華為的設備。（路透資料照）

2018-11-23 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府以資訊安全為由，向外國盟邦展開一項特別的宣傳活動，警告禁用中國電信商龍頭華為的設備。

《華盛頓郵報》、《日經亞洲評論》報導引述消息人士表示，美國官員向德國、義大利、日本等友邦的政府官員和電信業主做簡報，已廣泛使用華為的網路設備存在安全風險。部分消息人士說，美國也在考慮，捨棄對中國電信開發的財務援助。

知情人士透露，美國政府特別關切設有軍基地的國家使用中國通訊設備。美軍有自己的衛星和電信網路，但用於機密通訊，許多軍事設施的大多數都透過商業網路傳播。

報導提到，對於網路漏洞的擔憂早於川普政府時代，反映出長期的國家安全問題。一名美國官員指出，這些國家希望邁向下一代行動通訊技術5G，提醒他們有這些顧慮，因為5G網路更加複雜，更容易受到網路攻擊。

《華盛頓郵報》認為，此舉也加劇華盛頓和北京今年在其他戰線上緊張局勢，川普政府正在對抗中國多年來的侵略。華盛頓對來自部分中國進口商品加徵關稅，引起北京的報復，美國也嚴加控制針對中國交易的外國投資規則。

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