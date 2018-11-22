好深入！美研究「完美炒飯」 每0.32秒就要做1次...

2018-11-22 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕炒飯源自西元600年左右的隋朝，經千年歷史演變，成為東亞多國常見菜餚，而各地也發展出不同的「標準」炒飯方式，但19日有兩名來自美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的研究員指出，要炒出一盤「完美炒飯」，關鍵就是要每0.32秒就甩鍋子。

綜合外媒報導，該學院流體力學教授胡大衛（David Hu，音譯），帶著指導學生高宏唐（Hungtang Ko，音譯），為研究如何炒出完美炒飯，親自拍攝2名有逾20年經驗的台灣廚師之炒飯過程，據悉，當兩人到上述兩位廚師各自的店內錄影時，還有登門客人以為他們是電視台人員在錄節目，殊不知是嚴肅的科學研究。

兩人事後分析拍攝的影片，發現炒飯是將炒鍋前後平移，及上下搖動等兩種動作組成，也就是我們日常所說的「甩鍋」。胡大衛強調，炒飯的關鍵在於，要讓米飯短暫離開攝氏1200度的鐵鍋，好讓飯粒降溫，避免炒焦；而經他們計算後，得出每0.32秒甩鍋一次，成果最佳，且期間不能讓鍋子離開火爐。

他們指出，以前發明的「炒飯機器人」都無能力甩鍋，因此這次的研究結果能創造出炒飯專用的數學模型，進而打造出能甩鍋的「炒飯機器人」。

此外據悉，使用炒鍋煮飯的亞洲廚師中，每年有6成被肌肉問題困擾，因此若成功研發出能甩鍋的「炒飯機器人」，有助減輕廚師們的負擔。

19日有兩名來自美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的研究員指出，要炒出一盤「完美炒飯」，關鍵就是要每0.32秒就甩鍋子。（資料照）

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