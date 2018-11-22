感恩節前 紐約布魯克林大橋連環車禍致1死5傷

21日清晨紐約布魯克林大橋追撞車禍致1死5傷。（美聯社）

2018-11-22 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕21日早上、感恩節前夕，美國紐約布魯克林大橋發生一起追撞車禍，造成3輛車起火燃燒、5人受傷、1人死亡的憾事。

綜合外媒報導，該起車禍發生在早上7點15分，由於車禍引起大火，竄出大量濃煙，導致整座橋關閉，直到下午1點才重啟，讓感恩節假期前夕的大批車潮動彈不得。

據電視台《KFVS-TV》報導，警方表示，肇事福特轎車在開往布魯克林方向時出事，先撞上前方的日產汽車後，後頭的福斯汽車、休旅車和吉普車通通撞在一塊，造成連環追撞，警方已確認死者身分為32歲的漢巴斯（Kristopher Hambas）。

目擊的通勤者米勒（Steven Miller）拍下震撼的現場畫面，他表示，當時大量的黑色煙霧湧向天空，更說：「火焰竄高約15英尺（約4公尺），濃煙更高達50英尺（約15公尺）。」；對此政府官員表示，事故所造成的火勢已在早上8點被撲滅，車禍發生的詳細原因仍在調查當中。

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