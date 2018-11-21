白宮感恩節特赦2隻火雞 川普不忘再嗆民主黨輸不起

白宮在11月20日舉辦行之有年的「赦免儀式」，在感恩節來臨前由美國總統川普（中）赦免了火雞「碗豆」，他在演講時還順便酸了一下民主黨跟駁回行政命令多次的法院。（法新社）

2018-11-21 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕11月22日就是美國的重大節日感恩節，預計今年美國人會吃掉近5000萬隻火雞，不過今年會有2隻幸運的火雞不會成為盤中飧；白宮在11月20日舉辦行之有年的「赦免儀式」，美國總統川普赦免了2隻火雞，在演講時還順便酸了一下民主黨跟反駁行政命令多次的法院。

綜合媒體報導，今年白宮官網舉辦「赦免火雞」的投票賽，由2隻分別叫「碗豆」與「胡蘿蔔」的火雞參與競選，最後由「碗豆」勝出；川普在赦免火雞儀式上宣布「碗豆」勝選，將獲得特赦，他還不忘順便酸一下民主黨先前在佛州的票數爭議；川普開玩笑稱，雖然這是個公平的選舉，但遺憾的是，「胡蘿蔔」抗議選舉不公，堅持要求重新計票，不過最後的開票結果還是一樣。

依照傳統，敗選的「胡蘿蔔」也會跟「碗豆」一起遷居位在維吉尼亞理工大學內的農場，在校方與學生的照顧下安享天年；川普還警告這2隻火雞「就算被赦免，你們還是有可能收到民主黨議員發來的傳票」，他最後還稱「我也不敢保證第九巡迴上訴法院不會駁回赦免令。」順便再諷刺一下過去多次阻擋川普下達行政命令的第九巡迴上訴法院。

美國白宮「赦免火雞儀式」的緣由已經不可考，有一說是從前總統林肯因他兒子求情，而特赦一隻火雞開始，也有一說是源自前總統小甘迺迪，在被暗殺的前3天特赦了一隻火雞；也有說法是從前總統杜魯門開始，不過現今的傳統確立是從1989年的前總統老布希開始，之後延續至今。

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