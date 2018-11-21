採購俄S-400防空系統惹議 土耳其外長：不可能取消

土耳其向俄國購買S-400防空導彈系統，引發美國不滿，土耳其外長強調不會取消該採購計劃。（路透）

2018-11-21 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前土耳其向俄國購買S-400防空導彈系統，預定於明年進行交付，引發美國和北約不滿。正在訪美的土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Cavusoglu）表示，購買俄國的防空導彈系統是已經決定的事情，交易不可能被取消。

綜合外媒報導，土耳其外交部長恰武什奧盧與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今日會晤。會後恰武什奧盧向媒體表示，土耳其購買俄國的S-400防空導彈系統是「已經完成的交易」，土耳其無法取消。

俄國S-400防空導彈系統被認為是俄軍目前最先進的防空系統。去年土耳其與俄國簽署採購4套S-400防空導彈系統的協議，合同總價約25億美元（約台幣773億元），俄國預計於明年10月向土耳其供應S-400防空導彈系統。

土耳其先前曾計劃購買100架美國F-35戰機，其中有30架戰機已經完成採購合同，戰機至今尚未交付。美國曾警告，若土耳其執意要與俄國購買S-400，美國可能拒絕F-35戰機的供應。

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