美國務院副助卿再表態：不會在南海、台灣議題上屈服中國

美國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿墨菲。（法新社）

2018-11-20 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯結束一系列亞洲行程，也因美中爆發貿易戰與南海軍事化爭議，雙方並無太多良性互動。陪同彭斯出訪的美國官員指出，美國當然會想與中國保持高層級的外交聯繫，但不會為了討好中國，在南海、台灣議題上讓步。

根據《南華早報》報導，美國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）表示，即便雙方正值貿易戰關係緊張之際，華盛頓仍想與北京維持高層級外交聯繫，就雙邊和多邊事務進行對話，但不會在南海、台灣議題上屈服中國。他強調，南海與台灣是美中關係中最具挑戰性的問題，而北京必須要為把議題複雜化承擔更多責任。

墨菲說，「南海和台灣議題令人擔憂之處在於，我們對這兩項議題的態度數十年來不變，變的是中國，這也導致了緊張局面，並加深了未來局勢的不確定性」、「我們想要嘗試各種可能成功的方法，但當對方在南海軍事化的同時，又該如何展開對話？」

川普近來對中國動作頻頻，包括簽署通過「台灣旅行法」，公布美國印太戰略方針等，被外界視為是要阻止中國擴張的野心，但墨菲強調，這項戰略並非針對中國或是其一帶一路政策，而是要對有基礎建設需求的國家提供協助。