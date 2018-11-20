台灣選舉前夕 美航母「雷根號」駛入南海 明停靠香港

日前在菲律賓海一帶展開操演的美軍航母「雷根號」打擊群，現正在南海航行。（路透）

2018-11-20 14:30

首次上稿 13:29

更新時間 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前在菲律賓海一帶展開操演的美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）打擊群，今被發現在南海航行。

15日美軍「雷根號」和「史坦尼斯號」（USS John C. Stennis，CVN-74）航空母艦打擊群，在菲律賓海進行雙航母操演，美國第七艦隊司令邵葉（Phillip Sawyer）表示，在該海域部署兩支航母打擊群，可以提供無可匹敵的海軍戰力，並展現美國對「自由開放的印度—太平洋」的承諾。

美國海軍學院新聞（USNI NEWS）根據美國海軍及公開數據，整理了美軍航母打擊群目前動態，「史坦尼斯號」現仍在菲律賓海一帶，而「雷根號」在操演結束後，駛入南海，與日前通過台灣海峽的巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam，CG-54）、驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius，DDG-69）等軍艦在南海航行。

根據香港海事處的公告，「雷根號」將於明（21日）上午9點停靠香港，除了「雷根號」外，另有3艘美軍艦陸續進港停靠，這是繼去年10月後，「雷根號」再次停靠香港維多利亞港。

美國第七艦隊司令邵葉曾強調：「美國海軍將在國際法允許的任何地方飛行、航行和作業。」

由於日前美軍與共軍船隻在南海發生衝突，加上適逢台灣年底大選，外界解讀美軍航空母艦出現時機敏感，國防部長嚴德發昨受訪表示，美方的軍事行動是為了維護亞太區域和平與安全，應該沒有其他考慮因素，強調國軍有掌握海空情狀態的監偵能力。