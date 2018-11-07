曾被川普譏為過氣魯蛇 羅姆尼當選聯邦參議員

2018-11-07 17:10

〔中央社〕美國總統川普曾譏笑共和黨大老羅姆尼是「過氣魯蛇」，因羅姆尼未能在2012年大選擊敗尋求連任總統的歐巴馬。不過羅姆尼今天一雪前恥，當選聯邦參議員。

從總統候選人轉變為川普批評者的71歲羅姆尼（Mitt Romney），擊敗民主黨對手威爾森（Jenny Wilson），接替即將退休的猶他州（Utah）老牌聯邦參議員海契（Orrin Hatch）。這讓羅姆尼可以大致不受川普挑釁影響的前輩政治家之姿，前往華府擔任任期長達6年的職位。

他明年1月上任後，預料會將他的強力外交政策主張帶到華府。不過各界也會密切關注他和川普的相處。

羅姆尼是否會接替已故聯邦參議員馬侃（John McCain）所扮演的備受矚目角色，成為川普在國會山莊的眼中釘？抑或他對川普的反感已隨時光流逝而冷卻？

信仰摩門教的羅姆尼在猶他州打了一場成功選戰。該州居民以摩門教徒居多，對傲慢又好鬥的川普看法不一。

此次勝選讓羅姆尼重返全國性舞台。本身是富有商界人士的羅姆尼，曾擔任麻薩諸塞州（Massachusetts）州長。他讓2002年鹽湖城（Salt Lake City）冬季奧運擺脫貪汙醜聞，得以圓滿落幕，至今在猶他州仍深受愛戴。

羅姆尼在社群媒體推特（Twitter）寫道：「猶他州人的支持和信任讓我謙卑。我會努力以有尊嚴、正直和讓大家引以為傲的方式，為民喉舌。」