全球暖化新研究 海洋升溫速度比過去評估還快！

研究人員發現，海洋吸收的熱量遠超預期，過去25年所吸收的熱量比先前估算的多出60%。（路透）

2018-11-01 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化問題嚴重，研究人員發現，海洋吸收的熱量遠超預期，過去25年所吸收的熱量比先前估算的多出60%，意味地球對溫室氣體的敏感度，比過去認知的更為敏感。

綜合外媒報導，聯合國組織「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）先前評估，全球海洋吸收了90%人類碳排放導致的多餘熱量，但科學家最新研究發現，過去25年中，海洋吸收的熱量比前評估的高出60%，等同人類每年產生能源量的150倍。

這項研究結果發表在《自然》（Nature）期刊，依據計算已知人為溫室氣體排放所產生的多餘熱量而得出結果，科學家通過每年測量大氣中的氧氣和二氧化碳量，能夠更準確估算海洋吸收了多少熱浪。隨著溫度升高，氧氣和二氧化碳溶於水的速度會降低。

普林斯頓大學地球科學助教、研究首席作者瑞斯普蘭迪（Laure Resplandy）表示，假設海洋只有10公尺深，「我們的數據顯示，自1991年以來，海洋每10年就會升溫攝氏6.5度」。相比之下，IPCC估計海洋每10年變暖4度。

瑞斯普蘭迪表示，這個數據顯示人類必須再次下調碳足跡，與之前估計的相比，排放量需要再減少25%。