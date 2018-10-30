2020年拔刀再戰？ 希拉蕊首度表態：我想成為總統

希拉蕊接受媒體訪問時，首度表態可能在2020年再度出馬競選，她稱「我想成為總統」。（美聯社）

2018-10-30 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕前國務卿、民主黨2016年總統候選人希拉蕊，在大選落敗後一度沉寂，但近期頻頻在媒體上露面，為民主黨中期選舉拉票，對其是否會再度出馬競選美國總統，引發討論，希拉蕊接受媒體訪問時，首度表態「我想成為總統」（ I'd Like to Be President）。

綜合美國媒體報導，希拉蕊受邀參加電視節目《Recode Decode》接受訪問，談炸彈包裹、當主持人問道：「2020年您是否會再次競選時」，希拉蕊起初先遲疑了一下否認，隨後表態「我想成為總統」，引發台下熱烈歡呼。

希拉蕊強調，她希望在2021年1月在橢圓形辦公室（Oval Office，位於白宮西廂，是美國總統的正式辦公室），能有位民主黨人，而首要任務將是改善美國的國際地位，「我們現在混淆了世界上每個人，包括我們自己、朋友以及敵人」、「他們不知道美國代表什麼、可能會做什麼」，而這些是一場繁重的工作。

主持人問她，願意出面接手這「繁重的工作」嗎？希拉蕊回應，她還沒想這麼遠，但是在11月6日的中期選舉之後，會盡其所能確保2021年1月的白宮有一位民主黨人。

2016年美國總統大選，民主黨候選人希拉蕊與共和黨候選人川普競選，雖然希拉蕊取得的普選票較多，但因選舉人票較少，敗給川普，無緣成為美國首位女性總統。