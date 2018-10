2020年拔刀再戰？ 希拉蕊首度表態：我想成為總統

希拉蕊接受媒體訪問時,首度表態可能在2020年再度出馬競選,她稱「我想成為總統」。(美聯社)

2018-10-30 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕前國務卿、民主黨2016年總統候選人希拉蕊,在大選落敗後一度沉寂,但近期頻頻在媒體上露面,為民主黨中期選舉拉票,對其是否會再度出馬競選美國總統,引發討論,希拉蕊接受媒體訪問時,首度表態「我想成為總統」( I'd Like to Be President)。

綜合美國媒體報導,希拉蕊受邀參加電視節目《Recode Decode》接受訪問,談炸彈包裹、當主持人問道:「2020年您是否會再次競選時」,希拉蕊起初先遲疑了一下否認,隨後表態「我想成為總統」,引發台下熱烈歡呼。

希拉蕊強調,她希望在2021年1月在橢圓形辦公室(Oval Office,位於白宮西廂,是美國總統的正式辦公室),能有位民主黨人,而首要任務將是改善美國的國際地位,「我們現在混淆了世界上每個人,包括我們自己、朋友以及敵人」、「他們不知道美國代表什麼、可能會做什麼」,而這些是一場繁重的工作。

主持人問她,願意出面接手這「繁重的工作」嗎?希拉蕊回應,她還沒想這麼遠,但是在11月6日的中期選舉之後,會盡其所能確保2021年1月的白宮有一位民主黨人。

2016年美國總統大選,民主黨候選人希拉蕊與共和黨候選人川普競選,雖然希拉蕊取得的普選票較多,但因選舉人票較少,敗給川普,無緣成為美國首位女性總統。