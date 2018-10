玉兔颱風強襲北馬里亞納群島 美海軍公布災後照片...

2018-10-29 11:24

〔即時新聞/綜合報導〕中度颱風玉兔上週以強颱之姿侵襲太平洋美國屬地北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands),造成當地嚴重災情,而美國海軍昨日也公布當地的災後照片,顯示北馬里亞納群島滿目瘡痍,不少建築物受損、基礎設施破壞嚴重。

玉兔颱風上週以強颱之姿侵襲北馬里亞納群島,更重創天寧島、塞班島等地。玉兔颱風也成為有紀錄以來,侵襲美國領土的第二強颱,美國總統川普日前已經宣布,北馬里亞納群島自由邦進入緊急狀態,由美軍將救濟物資運往當地。

美國海軍昨日在官方推特公布北馬里亞納群島的災後空拍照片,顯示當地不少建築物的屋頂掀飛,樹倒路斷,災情非常嚴重。據媒體報導,玉兔颱風至少造成當地1人死亡,度假勝地塞班島由於航班取消,有超過2500名遊客滯留,目前已經陸續被官方派出的輸運班機接走。

#USNavy Combat Aircrew Two of Patrol Squadron (VP) 47 patrols Northern Mariana Islands on Saturday, conducting humanitarian assistance and disaster relief following Typhoon Yutu. pic.twitter.com/AEcSJHPOoJ