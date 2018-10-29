玉兔颱風強襲北馬里亞納群島 美海軍公布災後照片...

美國海軍公布玉兔颱風侵襲北馬里亞納群島後的照片。（截自推特）

2018-10-29 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風玉兔上週以強颱之姿侵襲太平洋美國屬地北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands），造成當地嚴重災情，而美國海軍昨日也公布當地的災後照片，顯示北馬里亞納群島滿目瘡痍，不少建築物受損、基礎設施破壞嚴重。

玉兔颱風上週以強颱之姿侵襲北馬里亞納群島，更重創天寧島、塞班島等地。玉兔颱風也成為有紀錄以來，侵襲美國領土的第二強颱，美國總統川普日前已經宣布，北馬里亞納群島自由邦進入緊急狀態，由美軍將救濟物資運往當地。

美國海軍昨日在官方推特公布北馬里亞納群島的災後空拍照片，顯示當地不少建築物的屋頂掀飛，樹倒路斷，災情非常嚴重。據媒體報導，玉兔颱風至少造成當地1人死亡，度假勝地塞班島由於航班取消，有超過2500名遊客滯留，目前已經陸續被官方派出的輸運班機接走。