「巴西川普」波索納羅勝選！親台反中立場令北京不安

「巴西川普」的波索納羅以55%的得票率，當選下任巴西總統，其親台反中的立場，令北京政府坐立難安。（法新社）

2018-10-29 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統大選第二輪投票結果出爐，極右派自由社會黨候選人、被稱為「巴西川普」的波索納羅（Jair Bolsonaro）以55%的得票率，當選下任巴西總統，其親台反中的立場，令北京政府坐立難安。

綜合媒體報導，「巴西川普」波索納羅確定成為新任巴西總統，他在發表勝選感言中誓言「改變巴西命運」，現年63歲的波索納羅，已在國會任職近30年，他將於明年1月1日就任，強調會捍衛憲法、民主及自由，並承諾剷除貪污與暴力犯罪的浪潮；不諱言是「川粉」的波索納羅也收到偶像來電，川普致電祝賀，未來將一同努力改善美國和巴西人民的生活，成為美洲的區域領導人。

波索納羅視中國為掠奪者，多次重申「中國人不是在巴西買東西。他們在買巴西」，也曾公開反對將國營巴西電力公司（Eletrobras）部分資產私有化的計畫，唯恐「巴西落入中國人手中」，有巴西的中資企業就向《路透》坦承，憂心波索納羅視上台後，會出現對中國不利的調整。

波索納羅還曾於2月來台，成為巴西44年來首位訪台的巴西總統候選人，當時中國駐巴西大使館怒指其「公然侮辱中國的主權和領土完整性」。

有消息指出，中國駐巴西外交人員近期多次與波索納羅核心幕僚會面，強調兩國合作關係，甚至邀請他們訪華，以便拉攏彼此關係。