同鄉會涉賄選給走路工 加拿大中國移民候選人形象崩壞低票落選

2018-10-23 15:44

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華22日報導〕加拿大卑詩省（BC）的城市選舉在上週六舉行，選前爆發疑似賄選被警方調查的中國移民候選人郭紅最後只得到2940票低票落選，票數不到當選的老市長馬保定（Malcolm Brodie）票數的10分之一。

賄選疑雲帶黑 華裔選將60多人、落選50多人

更有跡象顯示，中國候選人在微信的賄選疑雲可能已帶黑其他華裔候選人，使得這次在大溫地區競選的60多名華裔候選人，只有10人當選，比例是歷年來最低。

有政論專家認為，不少華裔候選人被看好卻未當選，被認為是與中國移民候選人捲入賄選疑雲，引起主流選民反感可能是其中一項原因。此外，許多中國移民普遍並未加入加拿大國籍，並無投票權，但卻熱衷跑選舉場子，壯大華裔聲勢，使得部分華裔候選人雖然空有聲勢但卻無實際選民支票，則是另一主要原因。

列治文的英文報紙Richmond News不久前踢爆，加拿大的溫州同鄉會於10月6日，在一個有347人的微信組內發布訊息，要求成員在選舉當天，投票給包括郭紅在內的9名華人。溫州同鄉會聲稱只要去投票，就可以「憑投票資料」領取20加幣（約470台幣）的交通費即走路工。這9名華人，後來只有現任的兩名市議員當選，另外7人全部落選。

根據報導，郭紅本人後來也在一個有448人的微信群組，公開要求支持者「用車接載選民，當天早上還會請選民吃早餐，並接送他們來回」。

根據卑詩省的選舉法規，任何人支付、給予、出借或是促使令人投票或是不投票，通通違法。列治文皇家騎警也在19日證實，目前已收到第三方人士告發有候選人賄選，暫時還沒有足夠證據，但就會繼續調查。

有報導指出，郭紅曾在中國國務院的外國專家局擔任法務，她在選舉前的10月2日出席市長候選人論壇時，發言指「中國有充分言論新聞自由，並無打壓人權的問題，中國被世人誤解」。

只是，當主持人提出劉曉波、艾未未和新疆再教育中心等問題時，郭紅卻辯稱，她沒有聽過，無法回答。而她也沒有說明，中國「這麼自由、這麼有人權」，她和當地中國人為何要移民加拿大。