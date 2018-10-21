葉問？沙國稱記者單挑15特務 美議員質疑：他60歲耶！

對於沙國的離譜說法，美國參議員傑克．里德（Jack Reed）直批：「你不會帶15個人還有一把骨鋸去跟一個60歲老人空手幹架」。（美聯社）

2018-10-21 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯昨（20）日證實，《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館因與15名沙國特務「亂拳大戰」，因此不幸死亡。對此，美國總統川普原表示相信此說法，卻又改口稱「不滿意」，而其他議員則更直白批評沙國說法：「不可能帶15個人還有1把骨鋸去跟一個60歲老人空手幹架」。

綜合外媒報導，沙國聲明指出，初步調查顯示，哈紹吉在領事館與沙國特務見面，但是談話不如預期，導致雙方發生爭執鬥毆，哈紹吉「單挑15個特務」才會丟掉小命。而案發後這些涉案的人士為了隻手遮天，決定將哈紹吉「消失」，弄得像是失蹤案件一樣。

報導指出，此說法實在令人不可置信，更難以置信的是美國總統川普一開始還接受了這樣的說法，即使他之後改口對沙國的解釋「不滿意」。美國眾議院議員彼得．T．金（Peter T. King）表示：「沙國的解釋留下一堆疑點，還製造更多問題，完全不合邏輯，難以相信」；而美國參議員傑克．里德（Jack Reed）更直白批評：「你不會帶15個人還有一把骨鋸去跟一個60歲老人空手幹架」、「假設他（哈紹吉）真的意外被亂拳打死好了，那遺體呢？」

本報曾報導，土耳其官方於領事館前的車子裡發現哈紹吉的DNA，研判遺體可能被丟棄於伊斯坦堡近郊的森林或農場，目前正全力搜索中。