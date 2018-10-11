中國官員竊取美機密 FBI在比利時逮捕引渡送審

美國司法部10日表示，他們已經在比利時逮捕並起訴一名來自中國國家安全部的間諜，涉嫌從事經濟間諜活動，以及試圖從幾家美國國防部承包商竊取商業機密。圖為FBI總部。（路透資料照）

2018-10-11 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部10日表示，他們已經在比利時逮捕並起訴一名來自中國國家安全部的間諜，涉嫌從事經濟間諜活動，以及試圖從幾家美國國防部承包商竊取商業機密。這是首次有中國間諜遭美國引誘至第三國後逮捕，並將在美國本土接受司法審判。

綜合媒體報導，美國司法部10日宣布，美國聯邦調查局（FBI）在調查後發現，江蘇省國家安全廳的副處長徐彥鈞（Yanjun Xu，音譯）進行涉及美國軍方的經濟間諜活動，4月1日FBI在比利時將他抓獲，昨天成功引渡回美國。聯邦調查局稱這是一次前所未有的引渡，起訴書也顯示中國政府對他的直接領導。

美國司法部聲明指出，徐彥鈞針對美國幾家航空和航太公司竊取商業機密，其中包括奇異電氣公司（GE）的子公司奇異電氣航空公司（GE Aviation）。徐彥鈞自2013年12月左右開始，就開始鎖定這家航空公司，吸收該公司內的專家，並以到中國大學演講的名義掩飾間諜行動。

奇異電氣航空公司為大型航空企業波音公司和空中巴士提供發動機，並正在研發用於商用飛機和重型軍用直升機的新一代發動機。今年初，奇異才獲得美軍陸戰隊重型直升機CH-53K發動機的合約。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯（John Demers）表示，此案非單一事件，這是以美國為代價發展中國整體經濟政策的一環，美國不能容忍有國家以竊取美國智慧財產的方式，不勞而獲。

徐彥鈞9日被引渡到美國，10日現身俄亥俄州辛辛那提聯邦法院，他涉嫌從事間諜活動和盜竊商業機密等4項罪名，最高可判處25年徒刑，另外還有罰款。