不給問！不准提！ 中國「禁評」國際刑警主席「被失蹤」案

中國官方「禁評」國際刑警組織主席孟宏偉「被失蹤案」，國際刑警組織向中方要人。（美聯社）

2018-10-07 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部副部長孟宏偉擔任國際刑警組織（ICPO）主席，沒想到竟然下落不明！本月5日傳出他9月下旬返抵中國後就「被失蹤」，妻子還在法國報案；中國官方最新的作為卻是刪除網路上相關討論文章與「禁評」，有人懷疑是中國一連串「反貪」行動之一，目前傳出，此事疑涉人事鬥爭。

綜合外媒報導，孟宏偉9月25日於法國國際刑警組織收到中國公安部發出的回國命令，9月27日從法國返抵中國，踏入國門即「被失蹤」，人在法國的妻子與丈夫失聯後，本月5日請求法國當局協助，才讓事件曝光，外界認為是公安部門出現人事鬥爭才引起此案。

曾被視為中國驕傲的國際刑警組織主席「被失蹤」非同小可，引發廣大中國網友猜測與討論，官方在微博中刪除相關討論文章，同時「禁評」此事，中國網友們對此轉而在過去媒體報導孟宏偉事蹟的貼文下方，留言關注事件的最新進度。

許多中國網友對於國際刑警組織主席消失案感到詫異，紛紛留言指出「自己都保護不了」、「國際刑警把自己的老大丟了」、「自己給自己發了紅色通緝令」、「宏偉去哪了」、「這互聯網時代還試圖封鎖消息簡直就是豬」、「黃通管失蹤人口」。

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